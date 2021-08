Da Redação

Arapongas vacina jovens de 20 e 19 anos nos próximos dias

Nesta terça-feira (10), Arapongas recebeu um novo lote de 3.994 doses dos imunizantes contra a Covid-19. Com isso, a Secretaria Municipal de Saúde vai ampliar o cronograma da vacinação e passará a atender o público em geral das faixas etárias de 20 e 19 anos; nesta quarta (11) e quinta-feira (12).

A informação foi confirmada pelo secretário da pasta, Moacir Paludetto Jr. “Dentro do nosso planejamento estamos seguros para abrir essas duas novas idades. Garantindo o acesso à vacinação para um número maior de pessoas. Temos no município de cerca de 3.500 pessoas dessas faixas etárias (20 e 19 anos). Estamos otimistas com essa ampliação, que já tem nos mostrado dados positivos, como a redução das taxas de contaminação, casos graves e óbitos em decorrência da Covid-19”, comenta.

Cronograma

Ainda nesta terça-feira (10), a vacinação atende o público em geral com 21 anos completos. LOCAIS - Espaço Cultural Milene (Feira da Lua) – das 13h às 19h. No Cisam; apenas para as mulheres, das 9h às 16h. Escola Alzira - das 9h às 16h.

DOCUMENTAÇÃO - Carteira de vacinação (CNS), CPF, Documento com foto, cartão SUS, comprovante de residência.

Quarta-feira (11): serão vacinadas as pessoas com 20 anos completos. LOCAIS - Espaço Cultural Milene (Feira da Lua) – das 13h às 19h. No Cisam; apenas para as mulheres, das 9h às 16h. Escola Alzira - das 9h às 16h.

DOCUMENTAÇÃO - Carteira de vacinação (CNS), CPF, Documento com foto, cartão SUS, comprovante de residência.

Quinta-feira (12): serão vacinadas as pessoas com 19 anos completos.

LOCAIS - Espaço Cultural Milene (Feira da Lua) – das 13h às 19h. No Cisam; apenas para as mulheres, das 9h às 16h. Escola Alzira - das 9h às 16h.

DOCUMENTAÇÃO - Carteira de vacinação (CNS), CPF, Documento com foto, cartão SUS, comprovante de residência.

2ª DOSE

A Secretaria de Saúde informa que as vacinas para a 2ª também estão garantidas. Com isso, a população que já está no prazo para a dose reforço - com intervalo que consta na carteira de vacinação, também deve procurar um dos locais de vacinação.