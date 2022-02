Da Redação

Arapongas vacina crianças de 8 anos a partir desta sexta

Arapongas começa nesta sexta-feira (11), a vacinação contra a Covid-19 para crianças com 8 anos e sem comorbidades. O público com 9, 10 e 11 anos (sem comorbidades), e o de 5 a 11 anos (com comorbidades), que ainda não recebeu a 1ª dose , também pode ser imunizado.

O atendimento para o público infantil acontece nos três Pronto Atendimentos 18 Horas, localizados no Conjunto Flamingos, Zona Sul e Jardim Petrópolis. A imunização ocorre de segunda a sexta-feira, das 9 às 14 horas. A última atualização da Secretaria de Saúde mostra que 1.309 crianças, de 5 a 11 anos, já foram vacinadas em Arapongas. Em nenhum caso houve reação adversa.

As crianças precisam levar CPF, Cartão SUS, Registro de nascimento ou RG, comprovante de residência e caderneta de vacinação. Já os pais ou responsável legal precisa assinar o termo de assentimento/consentimento da vacina (a ser retido), disponível no site oficial do município, portal Covid-19.

Em caso de consentimento emitido por responsável legal, apresentar cópia (a ser retida) de certidão ou termo de compromisso de guardião ou de tutor.

Já as crianças de 5 a 11 anos com deficiência permanente ou comorbidades, conforme laudo disponibilizado no site oficial do município.

Caso a criança possua alguma deficiência permanente, também serão aceitos outros documentos comprobatórios, tais como extrato/holerite BPC, cartão de gratuidade de transporte coletivo/interestadual, etc. Para os alunos da APAE, será agendado horário específico e a vacinação destes será realizada na sede da instituição.

Já as crianças de 5 a 11 anos que residem com familiares e que apresentam alto grau de imunossupressão – o familiar deverá apresentar laudo médico, dispondo de uma das seguintes doenças: imunodeficiência primária grave, tratamento ativo de quimioterapia para câncer, transplantado de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas em uso de drogas imunossupressoras, pessoa vivendo com HIV/Aids, uso de corticoides em dose ≥ 20mg/dia de prednisona ou equivalente, paciente em hemodiálise, paciente com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas, uso de drogas modificadoras da resposta imune).

Demais documentos necessários:

Documentação das Crianças: CPF, Cartão SUS, Registro de nascimento ou RG, comprovante de residência e caderneta de vacinação;

Documentação dos Pais ou responsável legal: Termo de Assentimento/consentimento da vacina (a ser retido), disponível no site oficial do município assinado pelos pais/responsáveis; e cópia (a ser retida) de documento de identificação com foto, dos pais/responsáveis.

