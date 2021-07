Da Redação

Arapongas vacina contra covid moradores em situação de rua

No decorrer das últimas semanas, Arapongas cumpriu o calendário da vacinação contra a Covid-19, e imunizou pessoas em situação de rua. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, são em média 45 pessoas que vivem nessas condições, desse total, 19 já receberam as doses dos imunizantes. As ações ocorreram no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), e na Estação Cultural Milene (Feira da Lua), através do acompanhamento das equipes de abordagem da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas).

continua após publicidade .

Na semana passada, 13 moradores em situação de Rua foram vacinados no Centro Pop; sendo 12 com doses únicas – do imunizante Janssen e um com 2ª dose da CoronaVac. “ Alguns dos moradores se recusaram a receber a vacina, outros já estavam no prazo para a 2ª dose, e outra parte, recebeu a vacina pela primeira vez. Junto com a equipe da Semas estamos monitorando esse grupo. Não podemos obriga-los, mas temos orientado e dando todo o atendimento necessário”, frisou o secretário da Saúde, Moacir Paludetto Jr.

A secretária da Semas, Ismailda Ferreira de Lima da Silva, afirma que as informações sobre os moradores em situação de Rua podem ser obtidas também junto ao Centro Pop. “ Nossas equipes de abordagem estão sempre fazendo esse serviço, garantindo que todos os moradores de Rua tenham acesso à vacina. Uma parceria com a nossa Secretaria de Saúde”, salientou.

continua após publicidade .

Serviço:

O Centro POP Vida Nova fica localizado à Av. Gaturamo, 1000.

Telefone: 3902-1769

Horário: das 8 às 11 horas, e das 13 às 17 horas.