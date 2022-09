Arapongas vacina contra a poliomielite e multivacinação; confira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, reforça o pedido

Nesta sexta-feira (02), a Prefeitura Municipal de Arapongas, através da Secretaria de Saúde, reforça o pedido para que os pais e/ou responsáveis vacinem as crianças de 1 a 5 anos incompletos contra a poliomielite.

continua após publicidade .

O município, localizado no Vale do Ivaí, no Estado do Paraná, realiza também a campanha de multivacinação, voltada para a atualização vacinal de crianças e adolescentes com até 15 anos. Ambas seguem até o dia 09 de setembro, sexta-feira.

LEIA MAIS: Arapongas abre vacinação de covid para crianças de 3 anos; saiba mais

continua após publicidade .

Arapongas conta com onze pontos de vacinação durante a semana, de segunda a sexta-feira. Confira quais são:

Pronto Atendimento 18 Horas, localizado no Conjunto Palmares (Rua Tanatau, Nº 520) - Períodos de atendimento: manhã, tarde e noite até às 20h;

Pronto Atendimento 18 Horas, localizado no Conjunto Petrópolis (Rua Pato Mergulhador nº 280) - Períodos de atendimento: manhã, tarde e noite até às 20h;

Pronto Atendimento 18 Horas, localizado no Conjunto Flamingos (Rua Iratauá esquina com Albatroz Real) - Períodos de atendimento: manhã, tarde e noite até às 20h;

Jaime de Lima (Rua Juriti, 1.177), a partir desta quinta-feira (11), das 7h às 11h30;

UBS Araucária (Rua Sairá Dourada n° 390, esquina Alma de Gato) - Dias: quarta e sexta-feira, das 13h às 16h;

UBS Aricanduva (Rua Caiapó S/N);

UBS Bandeirantes (Rua Mergulhador, nº 690);

UBS CAIC (Rua Codornix, nº 153);

UBS Centauro (Rua Mutum Poranga, nº189);

UBS Tropical (Rua Dançarino, esquina com Olho de Fogo S/N).

Clínica do Bebê (Rua Perdizes, nº 1420 – centro);





Para que a vacinação possa ser realizada, é necessário os seguintes documentos:

continua após publicidade .

Carteira de vacinação;

Cartão SUS;

Documento pessoal (CPF).





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

Siga o TNOnline no Google News