Arapongas vacina 2ª dose da Pfizer nesta segunda-feira

Conforme pactuado entre a Secretaria Estadual de Saúde do Paraná (SESA-PR) e o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (COSEMS-PR), a partir desta segunda-feira (21) o município de Arapongas passa a realizar a segunda dose da Pfizer para todos aqueles com idade igual ou maior a 12 anos e que já completaram 21 dias do recebimento da primeira dose.

Solicitamos a mobilização de todos aqueles que ainda não se vacinaram ou que se encontram com a vacinação atrasada, que possam comparecer a um dos pontos de vacinação durante esta semana para termos um final de ano com mais pessoas protegidas.

Vale a pena lembrar que o calendário vacinal neste final de ano será realizado da seguinte forma:

- 19/12 (Domingo): Laboratório Municipal, ao lado da UPA (Rua Atingau s/n J. Caravelle): 19h às 23h.

- 20/12 (Segunda-feira) a 23/12 (Quinta-feira):

18h do Flamingos: 09h às 20h

18h do Palmares: 09h às 20h

18h do Petrópolis: 09h às 20h

- 24/12 (Sexta-feira) e 25/12 (Sábado): Não haverá vacinação

- 26/12 (Domingo): Laboratório Municipal, ao lado da UPA (Rua Atingau s/n J. Caravelle): 19h às 23h.

- 27/12 (Segunda-feira): Não haverá vacinação.

- 28/12 (Terça-feira): Laboratório Municipal, ao lado da UPA (Rua Atingau s/n J. Caravelle): 19h às 23h.

- 29/12 (Quarta-feira): Não haverá vacinação

- 30/12 (Quinta-feira): Laboratório Municipal, ao lado da UPA (Rua Atingau s/n J. Caravelle): 19h às 23h.

31/12 (Sexta-feira) e 01/01 (Sábado): Não haverá vacinação

02/01 (Domingo): Laboratório Municipal, ao lado da UPA (Rua Atingau s/n J. Caravelle): 19h às 23h.