Arapongas terá transporte gratuito durante eleição do Conselho Tutelar

A população araponguense terá ônibus de graça no dia 1º de outubro (domingo), dia em que será realizada a eleição do Conselho Tutelar 2023. O itinerário do transporte gratuito foi divulgado por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). ELEIÇÃO - A Eleição do Conselho Tutelar 2023 será realizada no dia 1º de outubro, Colégio Estadual Marquês de Caravelas. Horário: 08h às 17h. Para votar é necessário que o eleitor tenha em suas mãos um documento original com foto e o título de eleitor.

TRANSPORTE GRATUITO

HORÁRIOS DE INÍCIO DAS LINHAS: 08:30 HORAS E 13:30 HORAS

LINHA 01: RESIDENCIAL ARAUCÁRIAS Rua Alma de Gato – Escola Municipal Papa João Paulo II – Escola Municipal Nereide de Souza Camargo – Colégio Unidade Polo – Colégio Marquês de Caravelas.

LINHA 02: CONJUNTO TROPICAL Colégio Anésio Alves de Azevedo - Escola Municipal José de Carvalho – UNOPAR – Escola Municipal Joarib Grillo Cordeiro – Colégio Marques de Caravelas

Linha 03: CONJUNTO FLAMINGOS / SAN RAPHAEL / ÁGUIAS Escola Aleydah Costa Santos Oliveira – Escola Municipal Alzira Horvatich – Colégio Walfredo Silveira Correa – Colégio Marquês de Caravelas

LINHA 04: ZONA SUL Escola Municipal Antônio Grassano – Escola Maria Hercília – Rotatória (Início JD. Planalto) – Círculo Ítalo – Colégio Ivanilde de Noronha – Colégio Emílio de Menezes – Escola Municipal Padre Chico – Colégio Marquês de Caravelas.

LINHA 05: CONJUNTO ULISSES GUIMARÃES Colégio Estadual Antônio Racanello Sampaio – Escola Municipal Pres. Getúlio Vargas – Escola Municipal José Bernardo dos Santos – Colégio Marquês de Caravelas

LINHA 06: ASSENTAMENTO Assentamento Dorcelina Folador – Aricanduva – Colégio Marquês de Caravelas

Linhas 07: CAMPINHO Campinho – Colégio Francisco Ferreira Bastos - Colégio Estadual Marquês de Caravelas

CANDIDATOS

A Prefeitura de Arapongas e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) reforçam a relação de candidatos considerados habilitados ao pleito de Eleição do Conselho Tutelar do Município de Arapongas (2024-2028). Ao todo, são 21 candidatos.

