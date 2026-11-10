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Arapongas terá terça-feira de tempo firme, máxima de 25°C

Temperaturas oscilam entre 12°C e 25°C no município, com índices de umidade do ar entre 50% e 84%

Escrito por Da Redação
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Arapongas terá terça-feira de tempo firme, máxima de 25°C
Autor O dia começa com temperaturas mais frias nas primeiras horas, registrando mínima de 12°C - Foto: Arquivo TNOnline

Arapongas terá uma terça-feira (10) marcada pelo predomínio de tempo firme, céu claro e ausência de chuva em toda a região. O dia começa com temperaturas mais frias nas primeiras horas, registrando mínima de 12°C ao amanhecer, mas o aquecimento gradual leva a máxima até os 25°C durante o período da tarde, garantindo uma sensação térmica bastante agradável e sem risco de precipitação.

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O cenário de estabilidade atmosférica mantém a probabilidade de chuva em zero por cento, com volume acumulado de 0,0 milímetro ao longo do dia. A umidade relativa do ar oscila entre a faixa mínima de 50% nas horas mais quentes e atinge 84% nos períodos da manhã e da noite, enquanto os ventos sopram do quadrante leste a uma velocidade média de 18 km/h, acompanhados de rajadas moderadas que podem alcançar os 49 km/h.

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clima Arapongas notícias do clima previsão do tempo tempo firme terça-feira
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