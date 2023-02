Arapongas terá fiscalização automática de avanço de sinal vermelho

Da Redação

Objetivo da Prefeitura de Arapongas é reduzir o número de acidentes nos cruzamentos da cidade

Arapongas deve implantar ainda no primeiro semestre deste ano o sistema de fiscalização automática de avanço de sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres. Quinze cruzamentos com semáforos vão receber câmeras panorâmicas de monitoramento 24 horas. A medida tem como objetivo trazer mais segurança no trânsito da cidade.



O secretário de Segurança Pública e Trânsito de Arapongas (Sestran), Paulo Sérgio Argati, afirma que o município está iniciando a licitação para contratar uma empresa que será responsável pela implantação do sistema. O investimento anual deve passar de R$ 1 milhão. A intenção da Sestran é iniciar a fiscalização eletrônica dentro de três meses.

O assunto também foi discutido recentemente pelo Conselho Municipal de Trânsito e Segurança Pública (Comuts). Com uma frota de 93.285 veículos, segundo levantamento de dezembro do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), o município entende ser necessário esse serviço. “Nossa frota é muito grande e temos registrado acidentes graves por conta do avanço no sinal vermelho”, explica Argati.

Segundo ele, o sistema já foi implantado em outros municípios do Estado, como Sarandi, Paranavaí e Umuarama. Antes da ativação, o secretário pondera que uma grande campanha de orientação será realizada em Arapongas. Os locais também serão amplamente sinalizados.

Argati explica que a emissão das multas não será automática. O motorista que avançar o sinal ou parar na faixa de pedestre vai gerar um “evento” no sistema. No dia seguinte, um agente de trânsito irá analisar os alertas de infrações e confirmar as irregularidades. Somente então o procedimento irá adiante. O avanço de sinal vermelho é uma infração de natureza gravíssima que gera multa de R$ 293,47, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

“Essa confirmação feita pelo agente é importante para evitar qualquer tipo de injustiça, porque vai confirmar visualmente o evento gerado pelo sistema. Isso porque pode acontecer de o motorista avançar o sinal ou parar na faixa de pedestre por conta de situações alheias, como a passagem de uma ambulância, por exemplo”, assinala Argati.

O sistema também vai auxiliar na segurança pública do município. “Além da questão do trânsito, as câmeras serão interligadas com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e podem ajudar também na solução de crimes”, pontua o secretário.

Em 2022, Arapongas registrou 894 acidentes de trânsito, com 12 mortes e 471 feridos. Foram também 51 casos de atropelamento envolvendo ciclistas, segundo dados da Sestran.

Por Fernando Klein

