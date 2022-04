Da Redação

Arapongas terá Feira de Artesanato com trabalhos premiados

Nesta quinta-feira (31), a Prefeitura Municipal de Arapongas informou que a direção da Secretaria de Cultura, Lazer e Eventos se reuniu com artesãos locais contemplados pelo Edital 004/2021 – Conexão Cultural no quesito artesanato, que integrou a segunda etapa de implementação da Lei Aldir Blanc em Arapongas.

continua após publicidade .

O principal objetivo da reunião foi tratar sobre local e datas da Feira Artesanal, que será organizada com os trabalhos artesanais premiados através do referido Edital, ficando estabelecido que o evento acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de maio, no horário das 18h às 22h30 horas na Estação Cultural Milene, conforme decisão da maioria.



A 2ª etapa da Lei Aldir Blanc em Arapongas foi viabilizada em 2021, através do lançamento de cinco Editais de Chamamento Público intitulados “Conexões Culturais”, onde foram selecionados e premiados 120 artistas e fazedores de cultura dos mais variados seguimentos culturais e artísticos, totalizando R$ 438.000,00.em premiações.



continua após publicidade .

Conforme requisito dos próprios Editais, as propostas selecionadas e premiadas serão utilizadas nas programações culturais e artísticas, seguindo o planejamento do Cronograma Municipal de Atividades da SECLE para o ano de 2022.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.