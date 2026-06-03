Arapongas terá curso gratuito na área de Farmácia

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A Prefeitura de Arapongas, por meio da Vigilância Sanitária Municipal, promove, em parceria com o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná (CRF-PR), um curso gratuito e presencial a respeito da portaria 344/98 e atualizações.

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São informações destinadas aos farmacêuticos, estudantes de farmácia, médicos e demais prescritores de medicamentos sujeitos a controle especial. A capacitação será no dia 23 de junho, das 13h às 18h, no auditório da Prefeitura de Arapongas (Rua das Garças, nº 750 – Centro). As inscrições e mais informações são feitas pelo endereço eletrônico. As vagas são limitadas.

O assunto é a dispensação de medicamentos sob prescrição e retenção, agonistas GLP-1 (medicamentos que imitam a ação do hormônio natural GLP-1), receita digital, escrituração Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC) e Sistema Nacional de Controle de Receituários (SNCR).

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O palestrante será o doutor Adriano Falvo, especialista em farmacologia; mestre em Fisiopatologia; professor convidado da Universidade Mackenzie da disciplina de legislação sanitária;

Consultor AD da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) da Gerência de Produtos Controlados (GPCON); membro da comissão de implantação e acompanhamento do SNGPC da Anvisa, representando o Conselho Federal de Farmácia (CFF) e Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP); membro do grupo técnico de farmácia comunitária do CFF; ministrante do CFF e CRF-SP de cursos de legislação; diretor-secretário-geral do CRF-SP.

SERVIÇO

Curso portaria 344/98 e atualizações

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23 de junho

13h às 18h

Auditório da Prefeitura de Arapongas (Paço Municipal - Rua das Garças, nº 750 – Centro)

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Inscrições e mais informações em https://www.crf-pr.org.br/evento/view/2709