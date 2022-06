Arapongas terá Centro Regional de Tecnologia e Inovação

Da Redação

Arapongas vai ter um Centro Tecnológico de Inovação e Sustentabilidade, com foco volta às energias renováveis e tecnologias. O evento de lançamento foi realizado na manhã desta terça-feira, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda (Semude) e a Associação Comercial e Empresaria de Arapongas (ACIA).

O ato ocorreu na sede da Acia, contando com a presença do prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, do secretário da Semude, Nilson Violato, do presidente da Acia, Anderson Molina, além de empresários e dirigentes dos setores público e privado.

A iniciativa integra o Parque Tecnológico de Arapongas, focado em energias renováveis e tecnologias emergentes que deve receber empreendimentos entre MEI, micro e pequenas empresas, com estudos e apoio para implantação de um espaço de múltiplo uso para atendimento de empreendedores.

Segundo Violato, a nova iniciativa tem ligação direta com o programa “Andorinha” - vetor de propulsão para a geração de tecnologia e negócios focados na matriz de energia renovável, por meio de parcerias público privadas.

O Centro Regional de Tecnologia e Inovação vai funcionar como um ativo permanente na cidade, que ficará à disposição das empresas para que busquem desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, se uma empresa pode desenvolver uma encubação de setores favoráveis ao segmento em que atua, o novo Centro vai colaborar com isto. Ele acrescentou ainda que o Cetriserte está pleiteando recursos junto à Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), empresa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Onofre se mostrou entusiasmando com a nova iniciativa. “É mais um passo positivo para que Arapongas se torne uma cidade tecnológica, com o apoio dos setores públicos e privados. Um município só anda através da união de esforços. E é isso que temos visto aqui. O poder público, através da Semude, e o setor privado engajados para o desenvolvimento”, disse.

O presidente da Acia, Molina, reforçou o ganho para Arapongas a longo prazo. “São iniciativas que iniciam agora, e abrem portas para um futuro promissor em Arapongas. Podemos compartilhar ações que promovam o desenvolvimento do município de maneira inovadora e sustentável. ”, frisou.

O projeto do novo Centro Regional de Tecnologia e Inovação foi elaborado por Júlio César dos Santos Rodrigues, associado da ACIA e especialista em Gestão e Inovação em Redes, Cláudia Lens, designer e especialista em inovação, e os professores Thiago Nascimento, Especialista em Gestão Organizacional e Planejamento Estratégico e Diretor Geral do IFPR e Thiago Orcelli, Doutor em Química e Coordenador do Convênio Municipal do Projeto Biogás Arapongas, ambos do Instituto Federal do Paraná (IFPR) Campus de Arapongas.

Participaram também o presidente do Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas, José Lopes Aquino, secretários municipais e representantes de entidades e empresas.