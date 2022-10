Arapongas terá atrações no Dia das Crianças e Carreta Furacão; confira

Da Redação

A prefeitura de Arapongas, através da Secretaria de Cultura Lazer e Eventos reforça que, conjuntamente ao “Arapongas Fest 2022” – que acontecerá de 8 a 11 de outubro no Expoara, também estão programadas entre os dias 10 e 12 de outubro, demais atividades para festejar o aniversário de 75 anos de Arapongas na Estação Cultural Milene.

Carreta Furacão

Nos dias 10, 11 e 12 a Carreta Furação estará oferecendo passeios gratuitos pela cidade com saídas da Praça dos Correios e da Estação Cultural Milene.

Confira os horários:

Dia 10 das 14h00 as 23h00 (Praça dos Correios)

Dia 11 das 18h00 às 23h00 (Praça dos Correios)

Dia 12 das 14h00 às 23h00 (Estação Cultural Milene)

Dia das Crianças

No dia 12 – Dia das Crianças, das 14h às 18h, a Estação Cultural Milene vai oferecer diversas atrações gratuitas para a criançada como brinquedos, distribuição de pipoca, Cosplay (arte performática), algodão doce com animação do palhaço “Papito” apresentação do grupo Paiol e atrações de artistas contemplados pela Lei Aldir Blanc em Arapongas.

A Estação Cultural Milene fica localizada na Rua Jandaia, Vila Édio (ao lado da antiga Estação Ferroviária).

