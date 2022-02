Da Redação

Arapongas tenta centro de distribuição da Magazine Luiza

Nesta terça-feira (08), uma comitiva do município de Arapongas, esteve reunida com a empresária Luiza Helena Trajano, que comanda a rede de lojas de varejo Magazine Luiza, em São Paulo.

A pauta da reunião abordava a instalação de um grande centro de distribuição (CD), da Magazine Luiza, em Arapongas, além de outros assuntos.



O grupo era formado pelo prefeito Sérgio Onofre, pelo presidente do Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (SIMA), José Lopes Aquino, e pelo presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Móveis (Abimovel), Irineu Munhoz. Também participaram Ana Paula Manfrin, diretora da Poliman Móveis, e Nilson Violato, secretário municipal de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda.

“Foi uma excelente reunião. A Luiza Helena nos recebeu de forma muito amável e demonstrou grande interesse nos assuntos da nossa pauta, especialmente no que diz respeito à instalação de um CD da Magazine Luiza em nosso município. Uma vez que existe esse projeto de expansão, nós procuramos demonstrar a ela as vantagens dessa instalação ocorrer em Arapongas, devido à força do nosso polo moveleiro”, explicou o prefeito Sérgio Onofre.

O Prefeito também encaminhou para a empresária um projeto de atenção à digitalização da micro e pequena empresa, no qual a Magazine Luiza e o Sebrae estão empenhados. “Com os representantes dos moveleiros, foi tratada de uma pauta específica do setor com a Magazine Luíza. Em tudo, a Luiza Helena demonstrou vivo interesse, evidenciando que poderemos ter uma parceria muito mais ampla e produtiva entre a Magazine Luiza e o município de Arapongas”, acrescentou.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas