Arapongas: tempo será ensolarado com máxima de 18ºC

Da Redação

O tempo continua firma nesta sexta-feira (20), em Arapongas, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Desta forma, não é esperada a ocorrência de chuva no município.

Ainda conforme o instituto, a onda de frio intenso começou a perder força nessa quinta-feira (19), pois está avançando sobre o oceano. Por conta disso, as temperaturas apresentam uma pequena elevação. Ao amanhecer, os termômetros marcaram mínima de 6ºC no município. Já a máxima não deve ultrapassar dos 18ºC.

Mesmo com a massa de ar polar se distanciando do estado, não é descartada a possibilidade de geada, principalmente em municípios da "metade sul" do Paraná.