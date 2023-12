Arapongas tem16 casos confirmados de dengue; saiba como combater

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Controle de Endemias, divulgou nesta quarta-feira, 06, o novo Informe da Dengue – de 26/11 a 02/12. Segundo os dados, Arapongas apresenta 457 notificações; 16 casos positivos (sendo 12 adquiridos dentro do município e quatro importados), três em investigação, 438 casos negativos e nenhum óbito.

Na última semana, foram apresentados os dados referentes ao novo Levantamento Rápido do índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) de 2023 - do período epidemiológico de agosto de 2023 a julho de 2024. De acordo com que foi apontado pelo Comitê Gestor Intersetorial da Dengue, o município apresenta índice de 1,0%, representando risco médio de infestação pelo mosquito Aedes aegypti – causador de doenças como dengue, zica e chikungunya. Já no distrito do Campinho, o índice foi de 6,1 % (alto risco) e em Aricanduva, 0,0% (baixo risco).

Cuidados – A melhor forma de prevenção da dengue é evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, eliminando água armazenada que podem se tornar possíveis criadouros, como em vasos de plantas, lagões de água, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção, e até mesmo em recipientes pequenos, como tampas de garrafas.

Roupas que minimizem a exposição da pele durante o dia - quando os mosquitos são mais ativos - proporcionam alguma proteção às picadas e podem ser uma das medidas adotadas, principalmente durante surtos. Repelentes e inseticidas também podem ser usados, seguindo as instruções do rótulo. Mosquiteiros proporcionam boa proteção para aqueles que dormem durante o dia, como bebês, pessoas acamadas e trabalhadores noturnos.

Saiba mais acessando: https://www.dengue.pr.gov.br/Pagina/Como-combater

NO PARANÁ

O boletim semanal da dengue publicado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registra 876 novos casos da doença. O Paraná registra agora 4.398 casos confirmados e outros 6.267 estão em investigação. O boletim não confirma nenhuma morte pela doença nesta semana, portanto o Estado segue com um óbito neste período epidemiológico, que teve início em 30 de julho e segue até julho de 2024.

As 22 Regionais de Saúde possuem casos confirmados, sendo que a maioria dos casos estão registrados na 17ª RS de Londrina (871), 15ª RS de Maringá (754), 14ª Regional de Paranavaí (524), 1ª RS de Paranaguá (326) e 16 ª RS de Apucarana (287).

Quanto aos municípios, dos 399 existentes no Estado, 216 possuem casos confirmados. Londrina, com 768 casos, e Maringá, com 545, registram o maior número de confirmações.

O boletim traz ainda 296 casos notificados de chikungunya, sendo que 21 foram confirmados. Em relação a Zika Vírus, o informe apresenta 29 casos notificados e nenhum confirmado.

