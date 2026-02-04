Arapongas tem um caso de dengue confirmado e 67 notificações
Só em 2026, o Paraná já registra 6.392 notificações, 198 casos confirmados e nenhuma morte em decorrência da dengue
A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou nesta quarta-feira (04) o Informe Epidemiológico da Dengue de 25 a 31 de janeiro de 2026. Conforme os dados repassados por meio do Controle de Endemias, Arapongas contabiliza 67 notificações, dos quais 1 caso positivo, adquirido no município, além de 66 negativos – não houve casos em investigação nem óbitos.
O informe ainda segue sem registros de casos confirmados, notificações e negativos de Chikungunya, que também é transmitida pelo Aedes aegypti.
Com a instabilidade e o calor típicos de verão, o coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini, reforça o pedido de apoio para que a população continue com os cuidados dos focos de água parada para evitar a proliferação do Aedes aegypti.
Paraná
O Estado registra 6.392 notificações, 198 casos confirmados e nenhuma morte em decorrência da dengue.