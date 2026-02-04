Arapongas tem um caso de dengue confirmado e 67 notificações

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou nesta quarta-feira (04) o Informe Epidemiológico da Dengue de 25 a 31 de janeiro de 2026. Conforme os dados repassados por meio do Controle de Endemias, Arapongas contabiliza 67 notificações, dos quais 1 caso positivo, adquirido no município, além de 66 negativos – não houve casos em investigação nem óbitos.

📰 LEIA MAIS: Tornado atinge o Paraná e deixa rastro de destruição em São José dos Pinhais

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O informe ainda segue sem registros de casos confirmados, notificações e negativos de Chikungunya, que também é transmitida pelo Aedes aegypti.

📲 Clique aqui e receba as notícias pelo grupo do TNOnline no WhatsApp



Com a instabilidade e o calor típicos de verão, o coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini, reforça o pedido de apoio para que a população continue com os cuidados dos focos de água parada para evitar a proliferação do Aedes aegypti.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Paraná

O Estado registra 6.392 notificações, 198 casos confirmados e nenhuma morte em decorrência da dengue.