Arapongas tem três casos confirmados de dengue

Arapongas, através da Secretaria Municipal de Saúde e do Controle de Endemias, divulgou os dados atualizados da situação da dengue no município. Os números do dia 02/02 a 02/08 apontam 253 notificações, três casos confirmados de dengue, 70 em investigação e 162 negativos.

No último Informe publicado de 26 de janeiro a 1º de fevereiro foram três casos confirmados da doença, 202 notificações, 78 casos em investigação e 121 negativos.

No Paraná

O boletim semanal da dengue publicado nesta terça-feira (8) pela Secretaria de Estado da Saúde registra 18.770 casos suspeitos, com 882 confirmações. São 100 casos a mais que o informe anterior. Os dados são do 24º Informe Epidemiológico, do novo período sazonal da doença, que iniciou no dia 1º de agosto e deve seguir até julho de 2022.

Até o momento, 317 municípios registraram notificações de dengue, destes 135 confirmaram a doença, sendo que 99 municípios com casos autóctones, ou seja, a dengue foi contraída no município de residência. Há ainda, 3.544 casos em investigação e nenhum registro de óbito neste período.