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PREVISÃO DO TEMPO

Arapongas tem terça-feira de tempo seco e máxima de 28°C

Simepar não prevê chuvas para a cidade; umidade relativa do ar pode chegar a 59% nos horários mais quentes

Escrito por Da Redação
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Arapongas tem terça-feira de tempo seco e máxima de 28°C
Autor Dia começou com clima ameno, registrando 16ºC nas primeiras horas da manhã - Foto: Arquivo TN

Arapongas terá uma terça-feira (3) de tempo seco, bastante ensolarado e sem qualquer probabilidade de chuva, com as temperaturas chegando aos 28°C. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o dia começou com clima ameno, registrando 16ºC nas primeiras horas da manhã, mas a forte presença do sol faz com que o clima esquente rapidamente na cidade.

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O pico de calor, com a temperatura máxima de 28°C, deve ser registrado entre as 13h e as 16h. Com o fim da tarde e a chegada da noite, as temperaturas voltam a cair de forma gradativa, encerrando a terça-feira na casa dos 22°C.

A umidade relativa do ar acompanha a variação térmica, oscilando entre 59% nos períodos mais quentes da tarde e 99% nos horários mais frescos. Os ventos sopram de maneira suave sobre o município, com velocidade média de 7 km/h e rajadas máximas que não devem ultrapassar os 26 km/h, consolidando um quadro de estabilidade climática ideal para atividades ao ar livre.

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