Da Redação

Arapongas tem tempo instável e máxima de 24º C nesta sexta

Arapongas amanheceu com bastante nuvens nesta sexta-feira (1) e, segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), há previsão de chuva para o município. A precipitação acumulada, de 11.4 mm, se deve ao avanço de uma frente fria sobre o sul do país, que favorece à ocorrência de pancadas de chuva.

continua após publicidade .

A Cidade dos Pássaros deve registrar temperaturas agradáveis também. Ao amanhecer o município registrou mínima de 18º C e a máxima não deve passar dos 24º C.

Uma nova frente fria avança pelo Rio Grande do Sul e demais estados do Sul do país ao longo desta sexta-feira. Com isso, chuvas são esperadas a partir da divisa com Santa Catarina, se estendendo para demais regiões do Estado ao longo do dia. Assim, há condições favoráveis para o desenvolvimento de temporais em diversas regiões do Paraná.