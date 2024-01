Arapongas tem nova secretária municipal de Educação

Siga o TNOnline no Google News

O prefeito Sérgio Onofre (PSD) anunciou nesta segunda-feira (8) a nova secretária de Educação de Arapongas. O posto passa a ser ocupado por Elisângela Gonçalves Bobato Cortez. Ela substitui a ex-secretária da pasta, Cristiane Pablos Rossetti, que permaneceu no cargo entre junho de 2022 até o fim do ano passado.

“A Cristiane fez um bom trabalho técnico da Secretaria de Educação, organizou o setor. E agora, damos boas-vindas para a Zanza. Ela é uma profissional exemplar e acreditamos em seu potencial para gerir esta importante pasta”, ressaltou Onofre.

Elisângela, também conhecida por “Zanza”, já possui vasta experiência no setor, sendo concursada como professora do Ensino Fundamental de Arapongas desde 2002 - lotada na Escola Municipal Antonica Giroldo Franciosi. Além do magistério e formação em Química, ela é pós-graduada em Gestão Escolar e Educação Especial.

Já atuou na Secretaria da Educação entre os anos de 2013 a 2016 e retornou para a secretaria no final de 2021. “Agradeço a oportunidade e o voto de confiança. A meta é fazermos juntos uma boa gestão, priorizando nossos profissionais, instituições e alunos”, garantiu. A nova secretária já está se reunindo com membros da Secretaria de Educação para alinhamento da equipe.



