Da Redação

Arapongas tem menor taxa de ocupação de leitos Covid do ano

As taxas de ocupação de leitos para tratamento da Covid-19 na região seguem baixando, como demonstra o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) nesta segunda-feira (09).

Em Arapongas, no Hospital Norte do Paraná (Honpar), há 10 pacientes internados no total: são 8 em UTI (14% de ocupação) e 2 em enfermaria (6% de ocupação), as menores taxas registradas neste ano até o momento.

Em Apucarana, no Hospital da Providência, há 17 pacientes internados: são 7 na enfermaria (12% de ocupação) e 10 na UTI (43% de ocupação). No Materno Infantil, 2 crianças estão internadas (40% da ocupação).

Em Jandaia do Sul, no Hospital Nossa Senhora de Fátima, 2 pacientes estão internados, o que representa 4% da taxa de ocupação de leitos da unidade de saúde.