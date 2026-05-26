Arapongas tem menor taxa de homicídios do PR em cidades com mais de 100 mil habitantes

Arapongas é o município com a menor taxa de homicídios estimada por cem mil habitantes no Paraná, segundo os dados do Atlas da Violência 2026, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), nesta terça-feira (26). No Brasil, Arapongas ficou na 17ª posição.

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Os números divulgados pelo FBSP são referentes ao ano de 2024. As estatísticas oficiais mostram que Arapongas registrou oito homicídios naquele ano, com 6,5 casos por 100 mil habitantes – é o quinto índice mais baixo do Sul do país em municípios de médio porte. Entre os municípios considerados médios (com mais de 100 mil e até 500 mil habitantes), a média está em 24,1.

No mesmo período, o Brasil registrou 42.590 homicídios em 2024, com 20,1 casos por cem mil habitantes. No Paraná, a taxa foi de 18,6 e, em Curitiba é de 13,2. Municípios como Apucarana (24,6), Londrina (19,2) e Maringá (15) também ficaram com taxa bem maior do que Arapongas.

O estudo foi elaborado a partir das informações do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde (MS).

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Para o secretário municipal de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Argati, o baixo índice de homicídios em Arapongas ocorre em decorrência de “um trabalho integrado entre as forças de segurança, tanto na parte tecnológica, como também em integração operacional com as ações preventivas e repressivas no combate à criminalidade, além dos investimentos do município e do Estado em Segurança Pública”.



AS 20 CIDADES COM MENOS ASSASSINATOS NO PAÍS

Taxa por 100 mil habitantes

Cidade – UF – Taxa homicídios estimados* – População

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