Arapongas tem mais quatro mortes e 73 novos casos no domingo

A Prefeitura de Arapongas através da Secretaria Municipal de Saúde, informou neste domingo (06), o registro de 73 novos casos, 67 curados COVID-19 e 04 óbitos registrados no município.

Neste momento, o município totaliza 18.371 casos, dos quais 16.989 já estão curados (92,5%), 922 ainda estão com a doença e 460 foram a óbito. Ao todo, já foram realizados 64.095 testes em Arapongas.

Sobre os óbitos, a Secretaria de Saúde informa que:

O 457º óbito, ocorrido em 05/06, refere-se a paciente do sexo masculino, 61 anos, sem comorbidades registradas. Realizado coleta do exame em 27/05, resultado positivo em 27/05, internado em 27/05, faleceu em 05/06.

O 458º óbito, ocorrido em 06/06, foi um paciente do sexo feminino, 67 anos, com comorbidades, realizado coleta do exame em 24/05, resultado positivo em 24/05. Ele foi internado em 30/05, e morreu em 06/06.

Sobre o 459º óbito ocorrido em 06/06, trata-se de paciente do sexo feminino, 54 anos, sem comorbidades registradas, realizado coleta do exame em 27/05, resultado positivo em 27/05. Internado em 27/05, ela foi a óbito hoje 06/06.

Do 460º óbito ocorrido em 06/06. Era paciente do sexo feminino, 77 anos, com comorbidades, realizado coleta do exame em 31/05, resultado positivo em 31/05. ela foi internada em 04/06, também morreu neste domingo (06).

A Prefeitura de Arapongas por meio da Secretaria Municipal de Saúde se solidariza com os familiares.

Entre os resultados dos testes públicos e privados realizados no município, foram divulgados 90 resultados negativos nesta data.

Os resultados abaixo divulgados, em sua maioria, são provenientes de exames realizados a partir do dia 01/06.

Sobre os 73 novos casos confirmados, 35 são do sexo feminino, com idades: de 09 meses a 66 anos. Do sexo masculino, foram diagnosticados 38 pacientes, de 07 a 80 anos.