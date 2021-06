Arapongas tem mais de 31 mil pessoas vacinadas com 1ª dose

Continua após publicidade

Nesta segunda-feira (7), a Secretaria Municipal da Saúde de Arapongas informou que o município chegou na marca de 31.112 pessoas vacinadas com a 1ª dose contra o coronavírus. Os dados apontam também que 14.121 já receberam a 2ª dose. Foram vacinados idosos acima dos 60 anos; trabalhadores da Saúde; funcionários e cuidadores de instituições de longa permanência; trabalhadores das Forças de Segurança e Salvamento; trabalhadores da Educação (ensino básico); gestantes e puérperas; pessoas com comorbidades e deficiência permanente.

ESQUEMA COMPLETO

Idosos acima dos 60 anos – 1ª dose do imunizante AstraZeneca.

LOCAIS - Estação Cultural Milene (Feira da Lua) - Rua Jandaia - ou também Ginásio de Esportes Mateus Romera (Rua Saí Verde, 145 - Conj. Flamingos).

HORÁRIO - Das 9 às 17 horas – sem intervalo.

DOCUMENTAÇÃO - Carteira de vacinação, CPF, Documento com foto, cartão SUS, comprovante de residência.

Idosos abaixo dos 65 anos e trabalhadores da Saúde – 2ª dose do imunizante CoronaVac. Para esses grupos, as doses serão aplicadas nas pessoas que já passaram dos 28 dias de intervalo da 1ª dose.

Exclusivamente no Espaço Cultural Milene (Feira da Lua) – Rua Jandaia, s/n - das 9h às 17h.

DOCUMENTAÇÃO IDOSOS

- CARTÃO SUS;- CPF;- DOCUMENTO COM FOTO;- COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA;- CARTEIRA DE VACINAÇÃO.

DOCUMENTAÇÃO TRABALHADORES DA SAÚDE

- CPF;

- DOCUMENTO COM FOTO;

- CARTÃO SUS;

- COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA;

- CARTEIRA DE VACINAÇÃO

- CÓPIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE ATUAL EXERCÍCIO DA PROFISSÃO (CARTEIRA DE TRABALHO, CARTEIRA DO CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL, CONTRATO DE TRABALHO OU HOLERITE).

Pessoas com Deficiência Permanente (cadastradas no Programa Benefício de Prestação Continuada – PBPC), acima dos 18 anos. A ação será realizada no Espaço Milene - Feira da Lua (horário das 09h às 17h), conforme relação disponibilizada pela Secretaria de Assistência Social (SEMAS). Os pacientes devem entregar a cópia de documento comprobatório do recebimento do benefício (a ser retida), além da apresentação de CPF, Cartão SUS, documento com foto e Comprovante de residência.

Pessoas com Deficiência Permanente - acima dos 18 anos, e que não possuem cadastro no Programa Benefício de Prestação Continuada (PBPC). Tal grupo será vacinado com o imunizante AstraZeneca (1ªdose). Local: A ação será realizada no Espaço Milene - Feira da Lua (horário das 09h às 17h).

Documentos:

- Formulário de Atendimento aos Critérios de Comorbidades, disponível através do link: https://www.arapongas.pr.gov.br/coronavirus-comorbidades#comorbidades

- CARTÃO SUS;- CPF;- DOCUMENTO COM FOTO;- COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA;- CARTEIRA DE VACINAÇÃO;

A partir de 07/06 - SEGUNDA-FEIRA: Pessoas com comorbidades acima dos 18 anos. Serão vacinadas no espaço Cultural Milene (Feira da Lua) das 9h às 17h e no Ginásio de Esportes Mateus Romera das 9h às 16h.

DOCUMENTAÇÃO

Comorbidades

Todos as pessoas com comorbidades a serem vacinadas deverão apresentar o Formulário de Atendimento aos Critérios de Comorbidades, disponível através do link: https://www.arapongas.pr.gov.br/coronavirus-comorbidades#comorbidades, preenchido pelo médico responsável, que ficará retido no momento da vacinação. Deverão apresentar também CPF, Cartão SUS, Documento com foto e Comprovante de residência.

A partir 07/06 – SEGUNDA-FEIRA: Serão vacinados os Trabalhadores da Educação, acima dos 18 anos, da Rede Municipal de Ensino (Escolas e CMEI’s) e Rede Privada ( Escolas, Colégios e Centros de Educação Infantil) LOCAL - Exclusivamente no Espaço Cultural Milene (Feira da Lua), das 9h às 17h.

DOCUMENTAÇÃO

Trabalhadores da Educação

- CPF;

- DOCUMENTO COM FOTO;

- CARTÃO SUS;

- COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA;

- CARTEIRA DE VACINAÇÃO

- CÓPIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE ATUAL EXERCÍCIO DA PROFISSÃO (CARTEIRA DE TRABALHO, CARTEIRA DO CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL, CONTRATO DE TRABALHO OU HOLERITE), E DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – ASSINADA PELO RESPONSÁVEL DA INSTITUIÇÃO.

Pacientes Oncológicos, a partir dos 18 anos, poderão se dirigir ao Espaço Milene – Feira da Lua (horário das 9 às 17 horas) e Ginásio Mateus Romera – Flamingos (horário das 9 às 16 horas). Deverão apresentar o Formulário de Atendimento aos Critérios de Comorbidades, disponível através do link: https://www.arapongas.pr.gov.br/coronavirus-comorbidades#comorbidades, preenchido pelo médico responsável, que ficará retido no momento da vacinação. Deverão apresentar também CPF, Cartão SUS, Documento com foto e Comprovante de residência.

Trabalhadores da Saúde, acima dos 18 anos - LOCAL – A vacinação será realizada no Espaço Cultural Milene (Feira da Lua), das 9 às 17 horas.

DOCUMENTAÇÃO - Trabalhadores da Saúde

- CPF;

- DOCUMENTO COM FOTO;

- CARTÃO SUS;

- COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA;

- CARTEIRA DE VACINAÇÃO

- CÓPIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE ATUAL EXERCÍCIO DA PROFISSÃO (CARTEIRA DE TRABALHO, CARTEIRA DO CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL, CONTRATO DE TRABALHO OU HOLERITE).