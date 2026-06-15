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Arapongas tem inscrições abertas para curso gratuito EaD de Cuidador de Idosos do IFPR

Prazo encerra nesta sexta-feira (19)

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 10:59:41 Editado em 15.06.2026, 10:59:33
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Arapongas tem inscrições abertas para curso gratuito EaD de Cuidador de Idosos do IFPR
Autor Foto: Divulgação IFPR

Encerra nesta sexta-feira (19) o prazo para inscrições no curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Cuidador de Idosos, promovido pela Diretoria de Educação a Distância (EaD) do Instituto Federal do Paraná (IFPR). A capacitação é totalmente gratuita e a seleção dos candidatos será feita de forma democrática, por meio de sorteio público.

Com carga horária total de 160 horas, a capacitação será ofertada na modalidade semipresencial. Os estudantes poderão assistir às aulas gravadas e fazer as atividades em casa, pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), mas deverão comparecer a um encontro presencial obrigatório por semana, no período noturno, nas dependências do polo ou campus em que estiverem matriculados.

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- leia mais: Agência do Trabalhador de Arapongas oferta 235 vagas de empregos nesta semana

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve atender a dois requisitos básicos: ter 18 anos completos (até a data da matrícula); e Ensino Fundamental II completo (5ª a 8ª séries do antigo Ensino Fundamental ou 6º ao 9º ano para o novo Ensino Fundamental II).

Não há cobrança de taxa de inscrição nem de matrícula. Os interessados devem se inscrever presencialmente, até o dia 19 de junho de 2026, diretamente na secretaria do Campus Avançado Arapongas, das 13h às 21h. Rua Surucuá-açu, 321, Vila Araponguinha. Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo WhatsApp (43) 99875-1250.

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Caso o número de inscritos seja maior que o número de vagas, a seleção ocorrerá por meio de um sorteio público eletrônico no dia 03 de julho de 2026, que poderá ser acompanhado on-line. No entanto, caso a quantidade de inscritos for igual ou inferior ao número de vagas, o sorteio será dispensado e todos os candidatos terão a matrícula garantida.

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CRONOGRAMA

  • Inscrições presenciais: 01/06 a 19/06/2026
  • Sorteio Público: 03/07/2026
  • Período de Matrículas: 09/07 a 17/07/2026
  • Início das aulas: 10/08/2026


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Acesse o edital completo em Edital e Retificação do edital 34/2026.

Para acompanhar todos os resultados, visite a página oficial: https://ifpr.edu.br/ead/

Dúvidas podem ser encaminhadas exclusivamente para o e-mail: ps.ead@ifpr.edu.br.

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(Com informações do site do IFPR)

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curso cuidador de idosos Educação a Distância formação continuada IFPR Inscrições Gratuitas sorteio público
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