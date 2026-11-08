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Arapongas tem domingo estável, sem chuvas e com ventos de até 46 km/h

Os termômetros na cidade variam entre 16°C e 23°C, com umidade relativa do ar podendo alcançar até 99%

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Arapongas tem domingo estável, sem chuvas e com ventos de até 46 km/h
Autor Apesar da alta umidade, a probabilidade de ocorrência de chuva é de 0% - Foto: Arquivo TNOnline

O clima em Arapongas neste domingo (8) será marcado pela estabilidade e pela ausência de chuvas significativas. A previsão aponta que os termômetros na cidade registrarão temperatura mínima de 16°C e máxima de 23°C, oferecendo um cenário ameno ao longo do dia.

A umidade relativa do ar apresentará uma variação ampla, oscilando entre 67% e 99%, o que pode deixar o ambiente úmido, especialmente nos períodos da manhã e da noite.

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Apesar da alta umidade, a probabilidade de ocorrência de chuva é de 0%, com precipitação acumulada prevista em 0.0 mm.

Os ventos sopram da direção Leste (L) a uma velocidade constante de 15 km/h, acompanhados de rajadas que podem atingir até 46 km/h, exigindo certa atenção com correntes de ar mais fortes na região.

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