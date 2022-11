Arapongas tem cronograma de atendimentos do Novembro Azul; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem Ilustrativa - Novembro Azul é marcado por ações preventivas para a saúde do homem

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza um cronograma específico de atendimentos voltados à saúde da população masculina. A campanha “Novembro Azul” é dedicada à conscientização e prevenção do câncer de próstata, que é o segundo mais comum entre os homens (atrás apenas do câncer de pele não melanoma).

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Prefeito Sérgio Onofre viabiliza duas novas UBS para Arapongas

Conforme o Ministério da Saúde, em todo o país, as ações reforçam a importância dos cuidados, prevenção do câncer de próstata e doenças em geral e incentivando os homens a buscarem atendimento nas Unidades Básicas de Saúde espalhadas pelo Brasil, a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS).

continua após publicidade .

Em Arapongas, as UBS’s contam com um cronograma especial e, que busca incentivar os homens aos cuidados com a saúde.

VEJA A PROGRAMAÇÃO EM CADA UBS DA CIDADE:

continua após publicidade .

- UBS Centauro/ DIAS: 04, 11, 18 e 25/11/2022 (período da tarde) - agenda protegida para atendimento aos homens. Consultas agendadas.

- UBS Sampaio/ DIA: 05/11/2022, das 08h30 às 11h30; consultas agendadas

continua após publicidade .

- UBS Ulisses/ DIA: 08/11/2022, das 17h às 20h30; consulta médica e avaliação odontológica

continua após publicidade .

- UBS Águias / DIA: 10/11/2022, das 17h às 21h; consultas agendadas e 09/11/2022 palestra na empresa Albatroz

continua após publicidade .

- UBS Tropical / DIA: 12/11/2022, das 09 às 16h consulta médica.

- UBS Campinho/ DIA: 18/11/2022, das 08h às 12h. Orientação quanto aos sinais e sintomas do câncer de próstata; Incentivo a prevenção e qualidade de vida. Coleta de testes rápidos na Granja Cortez.

continua após publicidade .

- UBS Padre Chico/DIA: 18/11/2022, das 17h30 às 21h30 (Ações preventivas)

- UBS San Raphael/ DIA: 18/12/2022, das 17h às 20h.

- UBS São Vicente / DIA: 19/11/2022 (período da manhã); palestra e consulta médica

- UBS Del Condor/ DIA: 21/11/2022, das 18h às 21h (Ações preventivas)

Siga o TNOnline no Google News