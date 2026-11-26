Ocorrência foi registrada no Jardim Primavera; na quarta-feira (25), um homem de 28 anos já havia morrido em ação do Choque de Londrina

Um jovem de 21 anos morreu após entrar em confronto com uma equipe da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) na tarde desta quinta-feira (26), no Jardim Primavera, em Arapongas (PR). A ocorrência foi registrada no cruzamento da Rua Biguatinga com a Rua Tiê do Cerrado e é a segunda morte em confronto policial no município em apenas dois dias.

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Segundo apurado pelo TNOnline, a Polícia Militar (PM) recebeu denúncias sobre um vídeo em que quatro pessoas apareciam efetuando disparos de arma de fogo de dentro de um veículo. Após identificar os envolvidos, os policiais se deslocaram até o endereço para cumprir um mandado de prisão. Durante a abordagem, o jovem teria investido contra a equipe policial, dando início ao confronto. Ele foi baleado e morreu ainda no local.

Uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou o óbito. A Polícia Científica de Apucarana compareceu à ocorrência para recolher o corpo. Segundo a polícia, os outros três indivíduos que aparecem no vídeo efetuando disparos já foram identificados.

O rapaz possuía uma extensa ficha criminal, com registros por lesão corporal, ameaça contra a esposa com arma de fogo, fuga armado, corrupção de menor, associação criminal, receptação, roubo com lesão corporal grave, desobediência e tráfico de drogas.

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Segunda morte em confronto em dois dias

A ocorrência desta quinta-feira acontece cerca de 24 horas após outro confronto fatal em Arapongas. No fim da tarde de quarta-feira (25), um homem de 28 anos morreu ao trocar tiros com uma equipe do Choque do 5º Batalhão da Polícia Militar de Londrina, na Rua Topetinho Pavão, no Conjunto Flamingos III.

Os militares haviam se deslocado de Londrina até o município para cumprir um mandado de prisão relacionado a um crime de roubo. De acordo com o tenente Vitor Moura, do 5º Batalhão, o suspeito se escondeu dentro de uma residência assim que percebeu a chegada das viaturas. Durante o adentramento tático para realizar a abordagem, ele apontou uma arma de fogo em direção aos policiais, que reagiram e efetuaram os disparos.

O homem já era conhecido pelas equipes da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Arapongas e possuía ficha criminal. Além da arma, foram encontradas porções de maconha com o suspeito. O Samu foi acionado e constatou a morte no local, enquanto a Polícia Científica realizou os procedimentos legais.

