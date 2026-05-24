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SORTEIO

Arapongas tem aposta premiada na Lotofácil; veja resultado

Bilhete registrado em lotérica da cidade acertou 14 dezenas e faturou mais de R$ 1,5 mil

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.05.2026, 09:49:11 Editado em 24.05.2026, 09:49:05
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Arapongas tem aposta premiada na Lotofácil; veja resultado
Autor Foto: Arquivo TN

O concurso 3693 da Lotofácil premiou 16 apostas do Paraná no sorteio realizado na noite deste sábado (23), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os jogos acertaram 14 dezenas e cada um faturou R$ 1.548,47.

- LEIA MAIS: Quina acumula em R$ 3 milhões; apostas do Paraná levam quadra

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Entre os bilhetes premiados está uma aposta registrada em Arapongas, na Lotérica Gaturamo.

As dezenas sorteadas foram: 01 – 04 – 06 – 07 – 09 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 25

Ao todo, 340 apostas acertaram 14 números em todo o país. No Paraná, também houve jogos premiados em cidades como Curitiba, Ponta Grossa, Paranaguá, Guarapuava, Campo Mourão, Marechal Cândido Rondon e Assis Chateaubriand.

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Já o prêmio principal saiu para cinco apostas dos estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Cada ganhador levou R$ 351.527,84.

Confira a premiação completa:

15 acertos: 5 apostas ganhadoras

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14 acertos: 340 apostas ganhadoras — R$ 1.548,47

13 acertos: 10.082 apostas ganhadoras — R$ 35

12 acertos: 105.307 apostas ganhadoras — R$ 14

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11 acertos: 527.983 apostas ganhadoras — R$ 7

Segundo a Caixa Econômica Federal, o próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta segunda-feira (25), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

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