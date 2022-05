Arapongas tem abrigo emergencial para acolher morador de rua

Da Redação

Pessoas em situação de rua podem buscar abrigo nesses dias de frio intenso

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria de Assistência Social (Semas), disponibiliza abrigo emergencial para acolher pessoas em situação de Rua.

Com o registro de baixas temperaturas, a população vem sendo atendida na estrutura do SESI (Avenida Maracanã, 3260 – Vila Araponguinha); entrada pela Rua Caneleirinho (antigo laboratório do SESI).

O abrigo emergencial vai fazer o acolhimento (pernoite), a partir das 18 horas. A população em situação de Rua terá acesso a banhos, alimentação, dormitórios e café da manhã.

Durante o dia, serão encaminhados para o Centro Pop. Nesta terça (17), ao todo 21 pessoas foram abrigadas no local. Não há limite de vagas. As equipes da Semas realizam abordagens sociais nas ruas até ás 20h.

DOAÇÕES

Segundo a diretora da Semas, Leoni Arruda Milani, o abrigo necessita de doação de colchões e roupas de inverno. “Quem puder nos ajudar com doações será de grande valia. Necessitamos, em especial, de roupas de inverno masculina e colchões”, frisa.

Mais informações através da Semas: 3902- 1335.