Arapongas tem 15 casos confirmados de Dengue no Município

Para o coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini, é fundamental que o município permaneça vigilante nas ações de prevenção e combate.

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Controle de Endemias, apresentou os dados referentes novo Levantamento Rápido do índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) de 2023 - do período epidemiológico de agosto de 2023 a julho de 2024. Segundo apontado pelo Comitê Gestor Intersetorial da Dengue, o município apresenta índice de 1,0%, representando risco médio de infestação pelo mosquito Aedes aegypti – causador de doenças como dengue, zica e chikungunya.

Já no distrito do Campinho, o índice foi de 6,1 % (alto risco) e em Aricanduva, 0,0% (baixo risco). Para o coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini, é fundamental que o município permaneça vigilante nas ações de prevenção e combate.

“Como já informado por meio da Sesa, este é um período do ano com tendência a temperaturas mais altas, e isso gera uma maior incidência dos casos. Contamos com os esforços dos nossos agentes de combates às endemias, mas também de cada cidadão. Dez minutos de limpeza diária são suficientes para mantermos nossas casas, comércios e outros locais em segurança, sem água parada e, consequentemente, sem criadouros”, reforçou.

Atualmente, Arapongas registra 15 casos confirmados de dengue e nenhum óbito.



