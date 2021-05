Arapongas suspende vacinação em gestantes com AstraZeneca

Continua após publicidade

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou no começo da tarde desta terça-feira, 11, a suspensão da aplicação das doses da vacina AstraZeneca/FioCruz em gestantes que residem no município.

A medida atende uma recomendação da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), anunciada na noite da última segunda-feira, 10. O município deu início à vacinação nas gestantes (1ª dose) na última sexta-feira, 07. Segundo o secretário da Saúde, Moacir Paludetto Jr, o munícipio vai aguardar uma nova nota técnica da 16ª Regional de Saúde – a qual pertence Arapongas, para a retomada da vacinação às gestantes.

“Estamos em contato direto com a 16ª Regional de Saúde para sabermos quais serão os próximos passos a serem dados. É válido afirmar que todas as nossas gestantes que já chegaram a ser vacinadas com a AstraZeneca passaram por avaliações individuais com médicos do Centro Integrado da Saúde da Mulher (Cisam), onde foram monitoradas de perto”, afirmou.As puérperas (até 45 dias pós-parto) seguem sendo vacinadas normalmente no Cisam.