Arapongas soma R$ 42,8 milhões em obras na educação

As construções de novos espaços para a educação em Arapongas somam investimentos de R$ 42,8 milhões, segundo levantamento realizado pela administração municipal.

Para acompanhar todas essas benfeitorias no setor, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, acompanhado do secretário de Estado da Educação, Renato Feder, além de outras lideranças, devem realizar uma visita a cidade na próxima segunda-feira (16).

Na construção da Escola Municipal do Jardim Caravelle “Enzo Batista Daleffe Pereira”, são R$ 4,7 milhões; na Escola Municipal do Jardim Paulista, outros R$ 4,9 milhões – que dará sede própria a atual Escola Municipal Padre Germano Mayer, e na Escola Estadual da Zona Sul, mais R$ 5,7 milhões. Ela permitirá o ingresso de estudantes de diversos bairros (Jardim Planalto, Casa da Família II, Conjunto São Bento e Conjunto Palmares, entre outros), no ensino médio.

Os investimentos no setor seguem com a construção de um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) no Jardim Vale das Perobas II, com recursos próprios de R$ 2,9 milhões – aumentando a capacidade de atendimento aos alunos da Educação Infantil (de 0 a 4 anos), e com a obra do primeiro bloco do campus do Instituto Federal do Paraná (IFPR), no valor de R$ 1,6 milhão.

Além disso, Arapongas conquistou a Unidade Integrada do Sesc/Senac, um investimento de R$ 23 milhões e que está com as obras em ritmo acelerado. A ala do Senac terá capacidade instalada de 228 alunos por turno e 684 alunos por dia. A ala do Sesc terá sala de saúde, consultório odontológico, sala de pilates, academia GMF, sala de CVS e artes, sala de cursos (para 16 alunos), lanchonete com 39 lugares internos e 16 no deck externo, SAC e área administrativa, além de sanitários, vestiários e áreas de apoio. A estrutura compreende ainda quadra de grama sintética com 120 lugares na arquibancada, dois depósitos, dois vestiários, dois vestiários PcD, sala de atendimento e dos professores, pátio coberto e refeitório, sanitários e ambientes de apoio. O terreno, de 16 mil m2, foi doado pela Prefeitura, na gestão passada do prefeito Sérgio Onofre.

Somados, essas obras representam um investimento de R$ 42,8 milhões.

Sérgio Onofre reafirmou a importância de valorizar a educação, transformando o setor em uma área próspera, com qualidade para os estudantes e profissionais. “Sempre defendemos a bandeira da educação e assim temos seguido. Essas são obras fundamentais, que atendem desde a primeira infância até a formação superior. A educação muda o mundo e, agindo dessa maneira, nós contribuímos com o futuro da nossa cidade e do Brasil”, frisou.