Arapongas soma quase 190 mil atendimentos em unidades 24h

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou nesta sexta-feir (12) um balanço dos serviços prestados nas Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas do município durante todo o ano de 2023. Segundo os dados, somados os dois locais que prestam serviços ininterruptos em saúde - a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h), que incluiu também o Pronto Atendimento Infantil (PAI), no Jardim Caravelle, e o Pronto Atendimento 24h Alberto Esper Kallas/Humaniza, localizado na Vila Industrial - foram contabilizados 189.129 atendimentos, uma média de mais de 15.700 atendimentos mensais.

Ainda de acordo com o relatório, para estes serviços, a estrutura dispõe em média de sete a nove médicos (24h/dia), sendo dois deles para o atendimento exclusivo em urgências pediátricas. O secretário da pasta, Moacir Paludetto Jr, avaliou o rendimento da prestação de serviços nesses locais que oferecem atendimentos médicos e de enfermagem continuadamente, de urgência e emergência, atendendo crianças e adultos, sob demanda espontânea.

“Diferente da maioria dos municípios do mesmo porte populacional, Arapongas se diferencia por ter dois Prontos Atendimentos 24h, sendo um deles com atendimentos exclusivos na pediatria. Esse acesso facilitado também gera algumas situações de sobrecarga no sistema em determinados períodos do ano por pacientes que procuram estes atendimentos, porém não estão em situação de urgência. Contudo, é uma gestão efetiva e que leva saúde aos que precisam”, analisou.

Ainda segundo Paludetto Jr, o objetivo é concentrar os atendimentos de saúde de complexidade intermediária, compondo uma rede organizada em conjunto com a atenção básica, atenção hospitalar, atenção domiciliar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192. Além disso, o município conta com o suporte de três Prontos Atendimentos 18 Horas (Conjunto Flamingos, Zona Sul e Jardim Petrópolis) e 29 Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) – com total de 30 equipes compostas por médico, enfermeiro, auxiliar/técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, auxiliar de serviços gerais (fixos). Das 30 equipes, são 18 equipes de saúde bucal, compostas por odontólogo e auxiliar de saúde bucal. Essa rede conta ainda com fisioterapeutas que atendem nas unidades; conforme escala pré-estabelecida.

RECURSOS

A Secretaria de Saúde explicou ainda que, mesmo que a UPA 24 Horas seja credenciada pelo Ministério da Saúde e receba recursos mensais, estes chegam a aproximadamente um terço dos recursos necessários e mais de R$ 1,7 milhão são investidos mensalmente com recursos próprios para a manutenção destes serviços. “Para 2024, o orçamento para a manutenção da rede de urgência está garantido e a qualidade nos serviços prestados continuará sendo prioridade”, garantiu o secretário.

RELEMBRE

O Pronto Atendimento Infantil (PAI) - anexo à UPA e o Pronto Atendimento Alberto Esper Kallas/Humaniza foram inaugurados na primeira gestão do prefeito Sérgio Onofre e equipe, trazendo maior segurança e qualidade no atendimento infantil, bem como aproximando o acesso da população aos serviços de urgência 24h, principalmente na zona sul do município. Além disso, durante a pandemia da Covid-19 estes locais desempenharam papeis fundamentais nos atendimentos aos pacientes com a doença, pois muitos necessitaram de leitos de observação ou até mesmo permaneceram em respiradores aguardando liberação para internação de leitos hospitalares.

