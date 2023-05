Arapongas soma mais de 250 casos positivos de dengue

Da Redação

Boletim da dengue foi divulgado pela Sesa

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Controle de Endemias, divulgou nesta sexta-feira (19) o Informe Epidemiológico da dengue em Arapongas. Os dados de 07 a 13 de maio e apontam: 2.150 notificações; sendo 257 casos positivos de dengue (125 autóctones e 132 importados); 38 em investigação, 1.855 casos negativos e nenhum óbito.

Ainda conforme o setor, foram realizados bloqueios em 22 bairros. A ação tem o objetivo de identificar se na casa, ou num raio de 300 metros do caso suspeito de dengue, há focos do mosquito Aedes Aegypti, o que vai auxiliar no fechamento para conclusão do caso suspeito, confirmando ou não se foi dengue.

“Além disso, desde o último dia 22 de fevereiro, 69.982ml de UBS Costal foi aplicada em todas essas regiões. Mas é importante que todos contribuam para combatermos o mosquito”, falou o coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini.

Atualmente, Arapongas conta com 70 agentes de combate às endemias (ACE’s). A proposta é fazer o chamamento de mais 10 profissionais – aprovados no último concurso público.

NO PARANÁ

O Paraná registra mais 8.299 casos de dengue e 13 óbitos, segundo dados do boletim semanal divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), nesta terça-feira (16). Ao todo agora são 54.083 confirmações e 42 mortes em decorrência da doença.

De acordo com o informe epidemiológico, dos novos óbitos registrados quatro são residentes de Londrina, três de Ibiporã, três de Foz do Iguaçu, um de Maringá, um de Marilena e um de Umuarama.

Desde o início do período sazonal da doença, iniciado em 31 de julho de 2022, foram 239.372 notificações, sendo 94.170 ainda em investigação e 83.747 casos descartados. O boletim aponta ainda que dos 399 municípios do Estado, 334 tiveram casos confirmados de dengue.

A maioria dos óbitos registrados são de idosos, em sua maioria do sexo feminino, com comorbidades, e ocorreram entre 12 de março e 26 de abril.

