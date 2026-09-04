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SAÚDE

Arapongas soma mais de 1,7 mil notificações de dengue e 50 casos confirmados

Município tem 37 casos adquiridos localmente e 13 importados

Escrito por Da Redação
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Arapongas soma mais de 1,7 mil notificações de dengue e 50 casos confirmados
Autor Não há registro de óbitos - Foto: Prefeitura de Arapongas

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou nesta quinta-feira (03) o Informe Epidemiológico da Dengue de 16 a 28 de agosto de 2026. Segundo os dados repassados por meio do Controle de Endemias, Arapongas contabiliza 1.769 notificações, e segue com 50 casos positivos, 37 adquiridos no município e 13 importados. Houve 1.716 negativos e quatro casos em investigação. Não há registro de óbitos.

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O informe mantém um caso confirmado, dois negativos e quatro notificações de Chikungunya, que também é transmitida pelo Aedes aegypti.

O coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini, continua a lembrar a população para continuar a ficar atenta para não deixar focos de água parada. Pardini ressalta também que a Prefeitura continua monitorando os pontos de descarte irregular, que podem favorecer a proliferação do Aedes aegypti.

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PARANÁ

O Estado registra 62.252 notificações, 5.692 casos confirmados e 06 óbitos em decorrência da dengue

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