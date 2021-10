Da Redação

Arapongas soma mais de 140 mil doses de vacinas aplicadas

Arapongas informou nesta sexta-feira (8), que a cidade aplicou o total de 140.265 doses das vacinas contra a Covid-19. De acordo com o vacinômetro, 91.407 pessoas receberam a primeira dose (D1); 45.492 a segunda dose (D2) e 3.366 receberam as doses únicas (DU).

Do total, foram vacinados diversos grupos, como pessoas da população em geral (convocadas por idade – acima de 18 anos); idosos com 60 anos ou mais; pessoas com comorbidades; gestantes e puérperas; pessoas com deficiência; pessoas em situação de rua; idosos, funcionários e cuidadores de instituições de longa permanência; trabalhadores da saúde (incluindo as equipes de vacinação).

Além dos citados, trabalhadores das forças de segurança; educadores (entre professores e trabalhadores da Educação Básica, Ensino Superior e Cursos profissionalizantes), trabalhadores da limpeza pública, trabalhadores da Assistência Social; trabalhadores do Transporte Público de Arapongas e pessoas privadas de liberdade e funcionários Depen foram imunizados.

Arapongas também vacinou com a terceira dose os idosos acima dos 70 e 60 anos, que completaram seis meses da segunda dose; profissionais da Saúde; além de adolescentes com 17 anos, com e sem comorbidades; e aplicaram a terceira dose da vacina em pessoas com 18 anos ou mais, com alto grau de imunossupressão.

Calendário

A Secretaria Municipal de Saúde dará continuidade nas aplicações da segunda dose (D2) do imunizante AstraZeneca para todas as pessoas que tomaram a primeira dose (D1) até o dia 24 de junho.

Será dado o início das aplicações da terceira dose da vacina contra a Covid-19 nos profissionais da Saúde; que completaram seis meses do recebimento da segunda dose (D2). A nova medida foi estabelecida após a chegada de uma nova remessa do imunizante Pfizer – específica para este grupo. As doses serão destinadas para os trabalhadores da saúde que atuam nas Instituições de Longa Permanência para Idosos; Hospitais e Prontos Atendimentos.

O calendário de antecipação das aplicações da segunda dose (D2) do imunizante da Pfizer começou no último dia 4 de outubro. O novo prazo para as aplicações da vacina da Pfizer passa a ser de oito semanas, ou seja, 56 dias após o recebimento da primeira dose (D1).

Mais informações no site da Prefeitura de Arapongas.