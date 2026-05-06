Arapongas soma 29 medalhas em torneio de taekwondo

A equipe PW Taekwondo Team, representando o município de Arapongas, conquistou o vice-campeonato entre os faixas coloridas e o terceiro lugar geral na Copa Regional de Taekwondo Norte e Noroeste, realizada nos dias 2 e 3 de maio, em Rolândia. Com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte, a delegação somou 29 medalhas no evento organizado pela Federação Paranaense de Taekwondo (FPTKD), que reuniu 430 atletas de 30 equipes da região. Além dos resultados nas lutas, o grupo também garantiu a terceira posição geral na modalidade Poomsae.

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Sob a orientação técnica dos professores Patrício Loriano, Murilo Henrique, João Marques, Cristina Cavalcante e Hygor Cavalcante, os atletas araponguenses construíram uma campanha sólida com pódios em todas as faixas etárias. Na categoria infantil, os competidores Kenzo Takashi, Miguel Santiago, Guilherme Amorim e Millena Neves faturaram a medalha de ouro na luta. O alto rendimento se manteve entre os cadetes, com Beatriz Neves, Heloiza Guarienti e Camilly Victória garantindo o topo do pódio. Outros atletas destas categorias também contribuíram para o quadro de medalhas com pratas e bronzes nas modalidades de luta e Poomsae.

O domínio se estendeu para as categorias mais experientes. Nas disputas juvenis, Luis Otávio, Mariana de Oliveira e Ana Clara trouxeram o ouro para casa. Entre os competidores da classe master, o desempenho foi igualmente vitorioso, com Thais Cristina, Rafaela Caires, Franciele Waldrich e o próprio técnico Patrício Loriano conquistando as primeiras colocações em suas respectivas chaves.

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Após os excelentes resultados na etapa regional, a delegação não terá pausas prolongadas para comemorações. A equipe já retomou os treinamentos focada nos próximos compromissos do calendário estadual. Os atletas de Arapongas se preparam para a disputa da Copa Regional Sul, que ocorrerá entre os dias 22 e 24 de maio, em Cascavel, e para o Campeonato Paranaense, marcado para o período de 19 a 21 de junho, na cidade de Londrina.