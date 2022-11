Arapongas: Semude participa do evento 'Mundo Senai'

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda (Semude), participa nesta quarta-feira (09) do evento “Mundo Senai”, que oferece palestras, minicursos, orientações e workshops de preparação de líderes e automação de processos industrias. Neste ano, a Semude participa através do Feirão de Vagas da Agência do Trabalhador.

Desenvolvido em todas as Unidades do Senai no Paraná, o encontro gratuito reúne líderes, gestores e empresários, além de encarregados e gestores de produção e manutenção. Tem o foco em soluções para inovação de negócios, aumento da produtividade e preparo para os desafios do mercado.

O secretário da pasta, Nilson Violatto, falou da importância do evento para o município. “Junto com o Senai, nós temos feito um trabalho de formar técnicos para o mercado da indústria moveleira e geral. Tanto no Sesc como no Senai, temos 100 alunos que estão passando por formação, com a parceira da prefeitura, SIMA, além dos projetos que envolvem também a Casa do Bom Menino e da rede estadual de ensino, por exemplo. É uma grande rede para fomentar os cursos técnicos em nossa cidade, que resultam na contratação desses participantes. É importante que tenhamos qualificação e mão de obra”, disse.





Cronograma

Os participantes acompanharam uma palestra sobre liderança. Após, seria feita uma visita aos laboratórios do Senai, em especial, na parte de automação de produção, exposição, apresentação de vagas de emprego para a indústria. Os cadastros serão feitos nesta quarta (09) e quinta-feira (10), na sede do Senai, localizada na Rua Guaratinga – nº 2247 – Pq Industrial, no período da tarde.

Participaram do evento o empresário, Paulo Grassano – representando o Grupo Aravel, o presidente da Câmara de Vereadores, Rubens Franzin Manoel, e demais representantes de indústrias e empresas.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

