Arapongas: Semed capacita merendeiras e auxiliares de cozinha

Nesta quinta-feira (07), a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou no Teatro Vianinha uma capacitação voltada para as merendeiras e auxiliares de cozinha que atuam na Rede Municipal de Ensino.

“Esse é um encontro tradicional que promovemos com as nossas auxiliares de cozinha e merendeiras. Todas elas são peças fundamentais na boa alimentação em todas as Escolas Municipais e CMEI’s. As capacitações aprimoram o conhecimento, fortalece vínculos e valoriza nossas profissionais”, pontuou Marta Pilati, gerente da Central de Merenda.

Cristiane Cesária Pablos Rossetti, secretária de Educação, reforçou a importância da atuação das profissionais em toda a rede de ensino. “A minha primeira reunião quando assumi o cargo foi com um grupo um grupo de merendeiras. Pelas mãos delas, levamos uma alimentação adequada que contribuiu para o desenvolvimento dos alunos. O município prioriza a qualidade das refeições servidas em nossas escolas municipais e CMEI’s. E esse deve ser um trabalho de cooperação e união de esforços. Todas têm uma missão especial diária”, disse.

A Central de Abastecimento da Merenda Escolar atende aproximadamente 11 mil alunos, com 21 mil refeições diárias. Esse trabalho crucial também foi mencionado pelo prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre. “Eu tenho muito respeito pela classe das cozinheiras e auxiliares de cozinha. E nós não temos medido esforços para valorizarmos ainda mais essas profissionais. Sem elas, as nossas instituições de ensino não funcionam. Temos relato de alunos que se alimentam melhor na escola, do que na própria casa. Por isso, temos a obrigação de levar sempre o melhor, tanto para as nossas profissionais, como para todos os nossos alunos”, salientou Onofre.

Durante o evento de capacitação, as profissionais da área acompanharam uma palestra com a nutricionista Tatiana Marin, especializada em gestão de qualidade de alimentos, mestre em Ciência de Alimentos e coordenadora do Curso de Nutrição da Faculdade de Apucarana (FAP).

Os temas abordados foram: importância da merenda escolar, saúde e nutrição no aprendizado, saúde nas escolas após a pandemia, alimentos e graus de processamento, diferença de alimentação por faixa etária, saúde e higiene dos colaboradores em alimentação escolar, segurança do trabalho nas cozinhas, técnicas para elaboração de alimentos, entre outros.



O cronograma de atividades e capacitações para os profissionais da educação marca o início do recesso escolar em todas as Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIS’s), como prevê o calendário escolar 2022.

O encontro contou com a presença do prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre,

da secretária de Educação, Cristiane Cesária Pablos Rossetti, da secretária de Segurança Alimentar e Nutricional, Niele Melo, e da gerente da Central de Merenda, Marta Pilati.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

