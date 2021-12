Da Redação

Arapongas: segunda-feira será de tempo fechado

Arapongas amanheceu com o tempo fechado nesta segunda-feira (13) e, de acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), há possibilidade de ocorrência de chuva. A precipitação acumulada é de 3.4 mm.

continua após publicidade .

Mesmo nublada, a segunda-feira será de tempo abafado no município. Segundo o Simepar, a mínima registrada foi de 21º C. Já a máxima deve chegar aos 30º C.

A massa de ar que predomina sobre o Paraná é quente e úmida, sendo este o gatilho para o desenvolvimento de chuvas em grande parte do Estado. As chuvas previstas deverão ocorrer de forma irregular, ganhando força no período da tarde e podendo se estender ainda pelo período da noite em algumas regiões. Com isso, não se descarta a possibilidade de alguns temporais. A sensação de tempo abafado ainda se mantém em todo o Estado.