Da Redação

Arapongas segue com três casos confirmados de dengue

Foi divulgado nesta quarta-feira (02), o Informe da Dengue, referente aos dias 26 de janeiro a 01 de fevereiro, pela Secretaria Municipal de Saúde de Arapongas, por meio do Controle de Endemias. A atualização mostra que Arapongas segue com três casos conformados da doença. As notificações subiram para 202; 78 casos em investigação e 121 negativos. O número de casos segue o mesmo da semana passada.

NO PARANÁ

O boletim semanal da dengue publicado pela Secretaria de Estado da Saúde registra 17.267 casos suspeitos, com 782 confirmações. São 60 casos a mais que o informe anterior. Os dados são do 23º Informe Epidemiológico, do novo período sazonal da doença, que iniciou no dia 1º de agosto e deve seguir até julho de 2022.

Até o momento, 312 municípios registraram notificações de dengue, destes 127 confirmaram a doença, sendo que 91 municípios com casos autóctones, ou seja, a dengue foi contraída no município de residência. Há ainda, 3.264 casos em investigação e nenhum registro de óbito neste período.

A dengue possui um comportamento sazonal em todo o país, ou seja, em um determinado período de tempo ela ocorre com maior frequência. E no caso do Paraná, a sazonalidade da dengue inicia em dezembro, com aumento de casos notificados para a doença, permanecendo nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, que são meses em que o calor e as chuvas são intensificados colaborando com a proliferação do mosquito que transmite a doença: Aedes Aegypti.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas