Arapongas segue com construção do Condomínio do Idoso

Iniciada no último dia 9, a construção do Condomínio do Idoso – empreendimento habitacional inserido no Programa Viver Mais Paraná, tem seguido o cronograma. Com a instalação de canteiro de obras, limpeza do terreno e terraplanagem, as equipes executam as etapas de fundação e infraestrutura e execução do muro. O empreendimento vem sendo construído no Bairro Cidade Jardim.

O PROJETO

Em Arapongas, serão construídas 40 moradias destinadas a pessoas com 60 anos ou mais. Além das 40 moradias geminadas e totalmente adaptadas para as necessidades dos futuros moradores, o empreendimento contará também com um Centro de Convivência (CCI), área de lazer, estacionamento próprio, guarita para segurança e demais espaços. O investimento é de R$ 6 milhões – oriundos do Governo do Paraná. O Condomínio do Idoso conta com imóveis construídos em formato de condomínio horizontal fechado, com completa infraestrutura de lazer, praça de convivência, biblioteca, sala de informática, academia ao ar livre, horta comunitária, salão de festas e quiosques de jogos.

A engenharia e a arquitetura do condomínio também levam em conta aspectos de sustentabilidade ambiental, como sistemas de captação de energia solar, captação de águas das chuvas e poços artesianos. Além do critério de idade (acima dos 60 anos), os pretendentes devem possuir renda comprovada de um a seis salários mínimos, que pode ser somada no caso dos casais. Além dos critérios de classificação de idade e renda, haverá prioridade de atendimento para idosos residentes em áreas de risco ou locais impróprios, com menor renda ou que pagam aluguel oneroso.

Ainda sobre obras voltadas ao bem-estar da terceira idade, a Prefeitura de Arapongas concluiu a construção da obra do Centro de Convivência do Idoso (CCI) localizado no Jardim Brasil. Agora, os serviços se concentram na obra do CCI do Jardim San Raphael II. Com projetos semelhantes, os CCI’s contam com uma sala de recepção, duas salas para atendimentos, um salão, uma despensa, dois banheiros (feminino e masculino), uma cozinha e uma lavanderia com depósito. Desta forma, Arapongas passa a contar com cinco CCI’s. Os outros três são CCI Tia Su (Jardim Petrópolis), CCI Feliz Idade (Vila Araponguinha) e CCI Antonieta Zampaollo (Parque Industrial IV), distribuídos em diferentes pontos da cidade.

