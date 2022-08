Arapongas sedia Paranaense de Downhill neste final de semana

Da Redação

Arapongas mais uma vez será palco do Paranaense de Downhill. A cidade vai sediar nos dias 20 e 21 de agosto, a 4º Etapa do Campeonato Paranaense de Downhill. A competição acontece no final da Rua Rouxinol, região Sul. A expectativa é de que o evento reúna aproximadamente 100 pilotos de todo o Estado do Paraná.

O Downhill é um esporte que permite aos praticantes e espectadores estar em contato com a natureza e apreciar paisagens inesquecíveis além de muita aventura e emoção.

A programação inicia no dia 20 conforme o cronograma da prova.

Confira:

20/08 (Sábado)

Das 08h às 09h - Vistoria

Das 09 às 12 horas - Pista aberta para treinos não oficiais somente para pilotos devidamente inscritos.

Trek walking “Reconhecimento de Pista a Pé”

Das 12h às 13h - pista fechada para vistoria do fiscal.

Das 13h às 17h - treino oficial com resgate da organização.

21/08 (Domingo)

Das 08h às 09h treino oficial com resgate.

Das 9h às 09:30h vistoria. Às 09:30 início do qualify.

13 horas - Início da prova.

