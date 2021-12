Da Redação

Arapongas se despede do médico Walter Buzalaf

Faleceu na tarde desta quarta-feira (8) o médico clínico geral de Arapongas, Dr. Walter Buzalaf. De acordo com informações de amigos próximos, ele morreu em um hospital de Londrina, onde estava internado há cerca de uma semana para tratamento de problemas cardíacos.

O médico era bastante conhecido na cidade e querido pela comunidade médica. Formado pela Faculdade de Medicina de Botucatu em 1974, Buzalaf atuou como chefe do posto de saúde de Sabáudia, no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, em Arapongas, além de atender na Clínica Modelo e, depois, em sua clínica.

O prefeito Sérgio Onofre lamentou o falecimento do médico. "É com grande tristeza que recebemos a notícia do falecimento do doutor Walter. Ele foi um amigo pessoal, um valoroso profissional, uma pessoa com grandes qualidades. Trata-se de uma perda que enluta nossa cidade. Nossa solidariedade a toda a família e ao grande círculo de amigos”, afirmou o prefeito.

O Doutor Alecsandro Cavalcante também publicou uma nota de pesar em suas redes sociais:

"Arapongas perdeu agora pouco seu maior clínico: Dr. Walter Buzalaf. Médico há 47 anos, oriundo da tradicional Faculdade de Medicina de Botucatu, foi o mais completo médico da nossa região, grande conselheiro, meus diagnósticos mais difíceis sempre passaram pelo crivo da inteligência privilegiada do Dr. Walter. Fará muita falta. Nossas condolências à família e amigos enlutados, especialmente a Dona Tuca."