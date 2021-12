Da Redação

Arapongas reúne 20 expositores durante Feira do MEI

Depois de um ano com a programação presencial suspensa por causa da pandemia, a Feira do Empreendedor de Arapongas foi realizada no último sábado (11), das 9h às 18h. A sexta edição do evento reuniu 20 microempreendedores individuais, que comercializam diversos tipos de produtos, desde alimentos até artesanato, acessórios, semijoias, pet shop, entre outros. Pela primeira vez, a exposição foi realizada no Espaço Cultural Milene, entre a Rua Rouxinol e Rua Jandaia. A Feira do Empreendedor é uma realização da Prefeitura de Arapongas e Sebrae/PR.

continua após publicidade .

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, passou pela Feira e parabenizou a iniciativa. “ É a valorização dos microempreendedores. Uma Feira diversificada e que vem ao encontro das necessidades dos consumidores. Uma ótima iniciativa que contribui e fomenta a economia local”, disse.

O secretário da Indústria, Comércio e Turismo de Arapongas, Nilson Carlos Stefani Violato, destaca que a sexta edição da Feira do MEI marca um momento importante para a economia local, com a retomada do funcionamento do comércio em horário normal. “Escolhemos um espaço coberto e confortável para os expositores”, aponta. O secretário acrescenta que o apoio aos empreendedores locais ocorre de forma compartilhada no município, com a participação da prefeitura e de várias instituições, como Sebrae/PR, Sesi, Fomento PR.

continua após publicidade .

A consultora do Sebrae/PR, Cinara Tozatti, explica que uma das regras para a inscrição na feira deste ano foi a participação de eventos da Sala do Empreendedor, Centro de Negócios ou do Sebrae/PR em 2021. “Direcionamos a oportunidade para os MEI que investem na busca por conhecimento através de consultorias, rodadas de negócios e palestras. Também exigimos a documentação em dia, com todas as licenças necessárias e pagamento da contribuição mensal”, afirma. O objetivo do evento, segundo ela, é a exposição e divulgação dos produtos para levar visibilidade aos pequenos negócios locais.

MICROEMPREENDEDORES

Veterana na feira, a artesã Elisangela Maria Dias Mota participou pela terceira vez do evento. “É uma experiência única, muito bom para a divulgação do negócio”, conta. Ela trabalha há três anos com a produção de artigos em tecido, costura criativa e chinelos bordados. Para a empreendedora, que tem no artesanato a principal fonte de renda, o retorno oferecido pela feira é muito positivo, pois traz visibilidade para as pequenas empresas do município. Ela sugere até que o evento seja realizado ao menos duas vezes ao ano.

continua após publicidade .

ARAPONGAS EM DESTAQUE

O município de Arapongas recebeu o Prêmio Estadual de Microcrédito Fomento Paraná e Sebrae 2021 como 1º lugar na categoria de municípios paranaenses entre 100 mil e 200 mil habitantes; com mais de R$ 2,4 milhões em crédito concedidos em 2021. Os prêmios deste ano e também de 2020 foram entregues, nesta semana, durante o Encontro Estadual de Agentes de Crédito, realizado em Foz do Iguaçu, pela Fomento Paraná e Sebrae/PR. Em Arapongas, com cerca de 126 mil habitantes, foram concedidos, até 25 de novembro, R$ 2.468.555,90 em crédito para os empreendedores. Em 2020, a cidade ficou com o terceiro lugar na premiação.

A 6ª edição da Feira do MEI contou também com a presença do vice-prefeito, Jair Milani e da agente de crédito de Arapongas, Valquíria Aparecida Trevisan Pereira.