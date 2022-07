Arapongas retoma o cursinho pré-vestibular gratuito; saiba mais

Da Redação

Nesta segunda-feira (25), a Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que a Prefeitura de Arapongas irá retomar o cursinho pré-vestibular intensivo municipal. De forma gratuita, o curso preparatório é destinado aos alunos da Rede Pública de Ensino e de baixa renda.

Os estudantes dos 3º anos do Ensino Médio e dos 4º anos da formação de docentes, além dos alunos atendidos através da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que tiverem interesse em se preparar para ingressar em instituições de Ensino Superior, podem participar do cursinho.





Inscrições

Conforme a Semed, as inscrições serão abertas na primeira semana do mês de agosto. O edital do processo seletivo e o link de inscrição será divulgado em breve no site oficial da Prefeitura de Arapongas, no site da Secretaria Municipal de Educação de Arapongas e pelo Instagram @cursinho_municipal.





Vagas

Conforme a Prefeitura de Arapongas, serão ofertadas 80 vagas no total. Sendo 40 vagas no período vespertino e 40 vagas no período noturno.



Para maiores informações, os interessados podem ligar para o telefone 3902-1109.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

