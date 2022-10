Arapongas retoma campanha 'Papai Noel dos Correios'

Da Redação

O Fórum da Comarca de Arapongas lançou nesta sexta-feira (30) a campanha Adote Uma Cartinha do Papai Noel em parceria com os Correios. Ao todo foram recebidas 99 cartas de crianças e adolescentes que estudam em salas especiais das escolas da rede municipal. As cartas – com pedidos de brinquedos, roupas, calçados e até cesta básica - foram adotadas por servidores do fórum que vão comprar os presentes e entrega-los em 25 de novembro.

fonte: REPRODUÇÃO Aluno pediu uma cesta de alimentos

Realizada há mais de 30 anos em todo o país, a campanha tem o objetivo de atender, dentro do possível, aos pedidos de presentes de Natal das crianças em situação de vulnerabilidade social. Além de estimular a redação de cartas manuscritas pelas crianças, a campanha dissemina valores natalinos como a solidariedade.

Em Arapongas, a campanha dos Correios tem parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Arapongas e com a Vara da Infância e da Juventude. São realizadas reuniões com a presença da equipe de projetos da prefeitura, da gerência dos Correios e do Setor de Serviço Social do Serviço Auxiliar da Infância e da Juventude, sendo que os professores das escolas selecionadas são responsáveis pela atividade de desenho e redação das cartinhas pelos alunos.

fonte: REPRODUÇÃO Campanha contempla 99 crianças e adolescentes

A equipe da Vara da Infância e da Juventude é responsável pela distribuição das cartinhas e do recolhimento dos presentes entre os servidores, funcionários, estagiários e colaboradores do Fórum de Arapongas, do Ministério Público e da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

QUARTA EDIÇÃO DA CAMPANHA EM ARAPONGAS

Até o momento foram realizadas três edições que contemplaram um total de cinco instituições de ensino e 341 crianças. Durante a pandemia, em 2020 e 2021, o projeto foi paralisado por causa da pandemia.

fonte: REPRODUÇÃO Lançamento da campanha ocorreu nesta sexta-feira (30)

E agora na sua quarta edição, houve a opção de atender 52 crianças, 45 adolescentes e 2 jovens (de 20 e 26 anos com necessidades especiais) que frequentam as classes especiais e salas de recurso da rede municipal de educação de Arapongas.

O objetivo da campanha é, proporcionar um pouco de carinho, atenção e amor a essas crianças, ainda mais em um período de Natal e de confraternizações", destaca o juiz da Vara da Família, Infância e Juventude, Alberto Moreira Cortes Neto.