Arapongas retoma aulas de Ginástica Rítmica

A Secretaria de Esporte retomou nesta terça-feira (17), as aulas para as garotas que integram a seleção de ginástica rítmica de Arapongas. Após mais de um ano de paralisação das atividades; devido à pandemia da Covid-19.



Ao todo, 15 atletas voltaram para as quadras do ginásio de Esporte Mateus Romera, no Conjunto Flamingos, local dos treinamentos. Todas as medidas sanitárias em combate ao novo vírus foram colocadas em prática.

Segundo o secretário da pasta, Altair Sartori, neste retorno gradativo apenas o grupo de rendimento volta às aulas de ginástica rítmica. Ainda não há previsão para o retorno das atividades para as alunas do projeto social. “ Recomeçamos os treinamentos com as meninas que participam das competições. Isso foi feito para que não tenhamos aglomeração. Assim que possível vamos voltar também com o atendimento para as demais alunas, que compõe os nossos projetos sociais. Tudo está sendo feito para garantir a segurança e saúde das nossas alunas e também das nossas profissionais”, esclareceu Sartori.

AULAS – Os treinamentos para as meninas da seleção da ginástica rítmica de Arapongas acontecem todas as terças e quintas-feiras, das 9h às 11h e das 14h às 17h. Sob o comando das treinadoras Regina Martins Gil e Caroline Marques Davantel.