Arapongas: Residencial Piacenza ganha CMEI através de parceria

O Conjunto Residencial Piacenza, na cidade de Arapongas, vem recebendo a construção de um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI). A obra, que está sendo executada na Rua Cigarra Verdadeira com a Rua Beija-Flor Estralado, é resultado de uma parceria entre a Prefeitura Municipal, que doou o terreno, e uma tradicional igreja evangélica, cujos obreiros estão executando a construção voluntariamente.

Conforme a Prefeitura de Arapongas, os anciãos, líderes e voluntários pedem que o nome da igreja não seja divulgado, a fim de que prevaleça apenas “a importância da obra em favor da comunidade”. Os serviços voluntários são executados aos sábados e domingos, das 08h às 16h. O grupo conta diversos profissionais da área de construção civil.

A obra já alcança aproximadamente 90% de execução. A etapa atual abrange as fases de pintura e jardinagem. O projeto, elaborado pela Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano (Seodur), conta com mais de 353 metros de área construída, contendo quatro salas de aula – sendo duas para berçário e duas para o maternal, área livre, refeitório, cozinha, um pátio externo, sanitários, fraldário e lactário.

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, enalteceu o serviço desenvolvido em benefício da comunidade. “É espetacular vermos a iniciativa de pessoas que pensam no bem-estar da população e que colocam em prática serviços que vêm ao encontro das necessidades do próximo. Esta igreja evangélica dá um exemplo nesse sentido. A Prefeitura doou o terreno e agora o município vai receber um novo espaço para atender as nossas crianças. É uma troca importante, que agrega valor e qualidade no desenvolvimento da educação municipal”, salientou.

A previsão de entrega do CMEI no Piacenza é para o final do mês de agosto.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

